Os ministros Kassio Nunes Marques e André Mendonça, respectivamente presidente e vice-presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), se reuniram nesta quinta-feira (15) com representantes da Meta, empresa de tecnologia americana dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp.

A audiência, que não constava nas agendas oficiais, ocorreu após vir a público que a Meta AI, ferramenta de inteligência artificial da companhia, se recusa a criar material de campanha para Lula (PT), mas atende a pedidos semelhantes relacionados a Flávio Bolsonaro (PL-RJ), como mostrou a coluna Mônica Bergamo.

O encontro dos ministros com a Meta também vem na esteira de uma articulação feita pelas duas campanhas para regulamentar o uso dos canais de WhatsApp, com foco em uma atuação mais efetiva da plataforma para moderar postagens, coibir impulsionamento irregular e evitar a propagação de fake news.