A campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) acionou o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para pedir medidas contra 48 perfis do Instagram que têm mobilizado apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas redes sociais.

Entre os alvos estão parlamentares, páginas de esquerda e o perfil do Mídia Ninja.

O time jurídico do senador acusa os perfis de utilizarem, de forma coordenada, publicações colaborativas, conhecidas como collabs, para ampliar o alcance de informações falsas ou descontextualizadas sobre Flávio.