Em ofício enviado às plataformas de internet na sexta-feira (9), o presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Kassio Nunes Marques, liberou a recomendação algorítmica de perfis e posts de candidatos que já tenham sido eleitos no primeiro turno, em uma interpretação da resolução do tribunal que beneficia o candidato do PL à Presidência, o senador Flávio Bolsonaro.

A resolução de propaganda do TSE, publicada em março deste ano, proíbe que as redes sociais recomendem perfis e canais informados por candidatos à Justiça Eleitoral bem como os conteúdos neles postados. Apenas os usuários que já eram seguidores dos perfis receberiam sugestões dos conteúdos. Assim, os candidatos precisam recorrer ao impulsionamento pago para ampliar o alcance de postagens.

As plataformas haviam feito uma interpretação conservadora da resolução e decidido manter a política de não recomendação algorítmica de todos os canais e perfis declarados ao TSE até o fim do segundo turno. No entanto, a reportagem apurou que políticos bolsonaristas, entre eles o senador eleito Gustavo Gayer (PL-GO), procuraram o ministro Kassio pedindo que a regra fosse interpretada para permitir a recomendação para os candidatos já eleitos.