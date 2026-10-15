Eleitor com dificuldade de locomoção pode pedir transporte
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Novidade nas eleições deste ano, eleitores com algum tipo de deficiência ou com mobilidade reduzida podem solicitar auxílio para chegarem até a seção onde votam. Em São Paulo, no primeiro turno, por exemplo, foram 390 solicitações em 60 municípios, de acordo com o TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo). A iniciativa, porém, é nacional.
Para o segundo turno, os pedidos de transporte especial em São Paulo foram prorrogados e podem ser realizados até sexta-feira (16) preenchendo um formulário eletrônico no site do TRE-SP. Até a semana passada, 239 foram feitos. Em outros estados, o eleitor deve procurar as informações na página do respectivo tribunal eleitoral.
O eleitor --ou um representante-- precisa ter uma conta gov.br para fazer o pedido, que será analisado e respondido em até 48 horas antes da votação. O atendimento vale para 344 municípios paulistas e não é automático a partir da inscrição. Cuidadores e cães-guia podem acompanhar o votante, se solicitado.
Segundo o TRE-SP, os pedidos cujo endereço de origem fica em município diferente do local de votação não serão atendidos.
A maioria dos atendimentos realizados em 4 de outubro foram de pessoas com deficiência física, usuárias de cadeira de rodas (90), seguidas por pessoas com grande dificuldade de locomoção (70) e por aquelas com mobilidade reduzida, como idosos ou gestantes (44).
Também foram atendidas pessoas com deficiência intelectual, auditiva e visual e pessoas com mais de uma condição. A Justiça Eleitoral ainda não tinha dados a respeito de pedidos que não puderam ser realizados.
A maior parte dos atendimentos foram eleitores na faixa de 41 a 59 anos (35%), seguidos dos de 60 a 69 anos (28%). Apenas duas pessoas com até 20 anos receberam o apoio logístico.
São Paulo conta com 510.998 votantes com deficiência aptos a irem às urnas neste ano. Desse total, 28% declararam ter questões físicas, segundo dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Em todo o país, o número salta para 2 milhões de pessoas.
Os municípios parceiros custeiam o transporte dos eleitores que fizeram o pedido. Em geral, são utilizadas estruturas de veículos acessíveis já existentes e que atendem escolas, estabelecimentos de saúde ou fazem parte de frotas de apoio à locomoção. As vagas disponíveis para a oferta do serviço dependem da capacidade de cada prefeitura.
Na capital, por exemplo, a SPTrans (órgão gestor do transporte paulistano), utilizou 36 vans do serviço para fazer o transporte dos eleitores. Foram 144 atendimentos, de acordo com o TRE-SP.
Morador da Vila Piauí, na zona oeste de São Paulo, na divisa com Osasco, o jornalista e desenvolvedor de sistemas Manoel Lucas Moreira Leite Souza, que é cadeirante, vota numa escola da zona sul cerca de 37 km distante de sua casa, e pediu o auxílio de locomoção.
"Essa ajuda no deslocamento facilitou muito minha vida, porque não consegui mudar a região do meu título a tempo. Eu morava na zona sul antes", diz.
O serviço Atende chegou à casa de Manoel às 6h e ele chegou às 7h no local de votação. A surpresa, porém, foi que a seção não tinha acessibilidade para cadeirantes. Ele recebeu auxílio e conseguiu votar.
"Foi uma situação muito desagradável para mim e recebi um tratamento ruim. Já compareci a um cartório eleitoral e tive a garantia de que vou conseguir votar sem transtornos no segundo turno. Disseram que meu direito será garantido e serei bem tratado."
O TSE orienta que eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida solicitem transferência para uma seção que atenda às suas necessidades pelo Autoatendimento Eleitoral ou em qualquer cartório eleitoral, apresentando documento com foto e autodeclaração ou comprovante da condição. Para as eleições de 2026, o prazo terminou em 20 de agosto.
Quem não fez o pedido nesse prazo pode comunicar aos mesários, no dia da votação, suas necessidades de acessibilidade, para sejam adotadas as soluções possíveis.
Como solicitar o transporte
- Quem pode pedir: Eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida, incluindo idosos e gestantes com dificuldade de locomoção
- Prazo: Até sexta-feira (16 de outubro), para o segundo turno das eleições de 2026
- Como solicitar: Preencher o formulário eletrônico do TRE-SP ou comparecer a qualquer cartório eleitoral do estado. O pedido também pode ser feito por representante (curador, procurador ou apoiador)
- Onde funciona: Em 344 municípios paulistas participantes do programa Seu Voto Importa. O transporte é gratuito e atende apenas deslocamentos dentro do mesmo município
- Como é feita a seleção: Os pedidos são avaliados conforme a disponibilidade de veículos e vagas, o grau de dificuldade de locomoção, a distância e a oferta de transporte público no trajeto. A inscrição não garante o atendimento
- Como saber se foi aprovado: O eleitor receberá um e-mail até 48 horas antes da votação. Em caso de aprovação, a mensagem informará os horários estimados de embarque e retorno e um telefone de plantão para dúvidas
- Quem já solicitou: Eleitores que pediram o serviço para os dois turnos no cadastro inicial não precisam fazer uma nova solicitação