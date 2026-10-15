Novidade nas eleições deste ano, eleitores com algum tipo de deficiência ou com mobilidade reduzida podem solicitar auxílio para chegarem até a seção onde votam. Em São Paulo, no primeiro turno, por exemplo, foram 390 solicitações em 60 municípios, de acordo com o TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo). A iniciativa, porém, é nacional.

Para o segundo turno, os pedidos de transporte especial em São Paulo foram prorrogados e podem ser realizados até sexta-feira (16) preenchendo um formulário eletrônico no site do TRE-SP. Até a semana passada, 239 foram feitos. Em outros estados, o eleitor deve procurar as informações na página do respectivo tribunal eleitoral.

O eleitor --ou um representante-- precisa ter uma conta gov.br para fazer o pedido, que será analisado e respondido em até 48 horas antes da votação. O atendimento vale para 344 municípios paulistas e não é automático a partir da inscrição. Cuidadores e cães-guia podem acompanhar o votante, se solicitado.