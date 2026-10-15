A OpenAI alertou a Polícia Federal sobre comportamento de ao menos dois usuários que sinalizaram, em interações com o ChatGPT, a intenção de atacar ou ameaçar o presidente Lula (PT), atual candidato à reeleição.

A empresa disse às autoridades que existem motivos razoáveis para acreditar que os diálogos com a ferramenta de inteligência artificial envolvem "possível emergência com risco de morte ou lesão física grave", mostram documentos obtidos pela reportagem.

No começo de outubro, a PF encaminhou a documentação da OpenAI para o Ministério da Justiça decidir se abre dois inquéritos, um por supostos crimes de ameaça e injúria, e outro por ameaça contra Lula.