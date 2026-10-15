Os jogadores do Palmeiras se mostraram bem satisfeitos com a vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores, mesmo tendo levado o gol já nos descontos.

Com o resultado, a equipe paulista precisa de um empate na próxima quarta (21), no Nubank Parque, para chegar à final do torneio continental. Se perder por um gol a decisão vai para os pênaltis.

"Fomos eficazes, queríamos sair com a vantagem então o gol no final não mexe com a gente", disse o meio-campista Andreas Pereira ao final da partida, em entrevista para a TV Globo.