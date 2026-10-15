Fomos eficazes, diz Andreas após vitória sobre o Fluminense
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Os jogadores do Palmeiras se mostraram bem satisfeitos com a vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores, mesmo tendo levado o gol já nos descontos.
Com o resultado, a equipe paulista precisa de um empate na próxima quarta (21), no Nubank Parque, para chegar à final do torneio continental. Se perder por um gol a decisão vai para os pênaltis.
"Fomos eficazes, queríamos sair com a vantagem então o gol no final não mexe com a gente", disse o meio-campista Andreas Pereira ao final da partida, em entrevista para a TV Globo.
Andreas se referiu ao fato também de o Fluminense ter ficado com a posse de bola por cerca de 70%. No primeiro tempo, por exemplo, o alviverde só deu um chute a gol. E fez.
"Fomos competitivos, temos que valorizar a vitória", disse o atacante Flaco López, autor do primeiro gol.
O colombiano Jhon Arias também elogiou o desempenho do time e disse que não ligou para o fato de ter sido vaiado e xingado todas as vezes em que tocou na bola. Isso porque quando deixou o Fluminense e foi para o futebol inglês afirmou, na ocasião, que só voltaria ao Brasil para defender o time carioca.
"Me preparei (para esta partida) como para todos os jogos. Acho que as pessoas têm amnésia, sou um cara que venci por este clube (Fluminense) e ninguém pode apagar", disse o camisa 11 palmeirense. "Hoje, defendo outra instituição e estou muito feliz. A gente vem demonstrando a força do nosso elenco. e tomara que na próxima quarta a gente consiga se classificar."