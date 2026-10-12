Após sobrevoar as áreas atingidas por incêndios florestais no Amazonas, no domingo (11), o ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, disse que a situação é mais grave do que imaginava e que os indícios apontam que as queimadas são criminosas. A região vive uma crise com aumento de focos de incêndio entre setembro e outubro, atingindo principalmente a Região Metropolitana de Manaus.

"O que nós vimos ali é uma questão muito grave. Eu diria mais grave do que eu imaginava antes de fazer o sobrevoo", declarou o ministro.

Capobianco disse não se tratar apenas de fogo colocado em pastagem, que pode se alastrar para floresta.