O Palmeiras venceu o Bahia por 1 a 0 na noite desta quinta-feira, 8, no Nubank Parque, em São Paulo, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória foi marcado pelo atacante argentino Flaco López, aos seis minutos do primeiro tempo. Com o resultado, o time paulista chegou a 60 pontos e reduziu para um ponto a distância para o líder Flamengo, que empatou com o Santos por 2 a 2 na rodada.

A equipe alviverde dominou boa parte da partida e criou oportunidades para ampliar o placar, mas esbarrou nas defesas do goleiro Ronaldo e na falta de precisão nas finalizações. O Palmeiras ainda acertou a trave três vezes durante o confronto.

O gol saiu após cobrança de escanteio de Andreas Pereira. Alexander Barboza desviou a bola de cabeça na área, e Flaco López apareceu para completar também de cabeça, antes da chegada do goleiro do Bahia.