Palmeiras vence o Bahia e fica a um ponto do líder Flamengo
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O Palmeiras venceu o Bahia por 1 a 0 na noite desta quinta-feira, 8, no Nubank Parque, em São Paulo, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória foi marcado pelo atacante argentino Flaco López, aos seis minutos do primeiro tempo. Com o resultado, o time paulista chegou a 60 pontos e reduziu para um ponto a distância para o líder Flamengo, que empatou com o Santos por 2 a 2 na rodada.
A equipe alviverde dominou boa parte da partida e criou oportunidades para ampliar o placar, mas esbarrou nas defesas do goleiro Ronaldo e na falta de precisão nas finalizações. O Palmeiras ainda acertou a trave três vezes durante o confronto.
O gol saiu após cobrança de escanteio de Andreas Pereira. Alexander Barboza desviou a bola de cabeça na área, e Flaco López apareceu para completar também de cabeça, antes da chegada do goleiro do Bahia.
Em vantagem, o Palmeiras manteve a pressão e seguiu levando perigo ao gol adversário. Andreas Pereira e Vitor Roque tiveram oportunidades de ampliar, enquanto Ronaldo trabalhou para evitar que a diferença aumentasse ainda na primeira etapa.
O Bahia encontrou dificuldades para construir jogadas ofensivas e pouco ameaçou a meta defendida por Carlos Miguel nos primeiros 45 minutos.
Palmeiras mantém pressão, mas placar não muda
Na segunda etapa, o Palmeiras continuou criando chances, mas não conseguiu transformar o volume ofensivo em novos gols. Vitor Roque teve oportunidades, e Ramón Sosa acertou a trave em uma das principais chegadas da equipe na etapa final.
O Bahia passou a buscar mais o ataque nos minutos finais. Aos 40 minutos, Erick finalizou com perigo, obrigando Carlos Miguel a fazer uma defesa importante. Apesar da tentativa de pressão nos instantes finais, a equipe baiana não conseguiu chegar ao empate.
O Palmeiras atuou sem o técnico Abel Ferreira, suspenso. O auxiliar João Martins comandou a equipe à beira do campo.
Situação na tabela
Com a vitória, o Palmeiras chegou a 60 pontos e ficou a apenas um do Flamengo, que soma 61 e permanece na liderança do Campeonato Brasileiro. O resultado mantém a disputa pelo primeiro lugar aberta na reta final da competição.
Já o Bahia permaneceu com 46 pontos e caiu para a sexta colocação, deixando o grupo dos cinco primeiros colocados.
Na próxima rodada, marcada para domingo, 11, o Palmeiras recebe o Corinthians, às 17h30, em clássico no Nubank Parque. O Bahia enfrenta o Mirassol, às 19h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador.