Athletico-PR e Atlético-MG empataram em 2 a 2 nesta quinta-feira (08), na Arena da Baixada, em Curitiba, em um jogo emocionante válido pela 29ª rodada do Brasileiro.

Os gols da partida foram marcados por Vargas, Viveros (contra e a favor) e Lyanco. O atacante do Furacão fez contra após cobrança de falta de Bernard, se redimiu nos acréscimos, mas o zagueiro do Galo definiu o empate.

O Atlético-MG jogou a reta final do segundo tempo com um a menos. Tomás Pérez foi expulso por falta em Viveros, que sairia na cara do gol do Galo.