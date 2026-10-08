Athletico e Atlético-MG empatam em partida com dois gols no fim
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Athletico-PR e Atlético-MG empataram em 2 a 2 nesta quinta-feira (08), na Arena da Baixada, em Curitiba, em um jogo emocionante válido pela 29ª rodada do Brasileiro.
Os gols da partida foram marcados por Vargas, Viveros (contra e a favor) e Lyanco. O atacante do Furacão fez contra após cobrança de falta de Bernard, se redimiu nos acréscimos, mas o zagueiro do Galo definiu o empate.
O Atlético-MG jogou a reta final do segundo tempo com um a menos. Tomás Pérez foi expulso por falta em Viveros, que sairia na cara do gol do Galo.
O Athletico-PR chegou a uma invencibilidade de 13 jogos na Arena da Baixada pelo Brasileirão. Contando os duelos contra Atlético-GO e Vitória pela Copa do Brasil, este número sobe para 15.
Com este resultado, o Furacão seguiu na terceira colocação com 50 pontos. O Galo, por sua vez, ficou na sétima posição com 44 pontos.
O próximo jogo do Athletico-PR será contra a Chapecoense, na segunda-feira (12), na Arena Condá. Já o Atlético-MG receberá o Santos no domingo (11), na Arena MRV.
Como foi o jogo
O Furacão começou a partida melhor. O time comandado por Odair Hellmann avançava de forma objetiva ao ataque, sem precisar de muitos toques para chegar próximo ao gol adversário.
E foi assim que o Athletico saiu na frente. O lateral-direito Gilberto correu para o ataque e passou para Vargas, que recebeu fora da área e chutou forte. A bola desviou em Lyanco e parou no fundo das redes, sem chances para Gabriel Delfim.
O clube paranaense seguiu pressionando, mas... O Furacão atacou e exigiu boas defesas do goleiro do Galo. Até os 25 minutos, o Athletico tinha sete finalizações na partida, enquanto o adversário não tinha nenhuma.
... o time mineiro conseguiu o empate! Bernard cobrou falta em direção ao gol e a bola desviou em Viveros, do Athletico-PR. O árbitro assinalou gol contra do jogador do Furacão. Tudo igual no placar!
O Galo melhorou após o gol. Aos 38 minutos, Cuello cruzou pela direita e Bernard emendou um chute forte de primeira, mas Mycael fez a defesa. Quatro minutos depois, Renan Lodi chutou forte, a bola foi desviada e o goleiro do Furacão novamente defendeu, mas deixou o rebote para Reinier, que perdeu a chance. Primeiro tempo encerrado em 1 a 1!
E o Atlético-MG seguiu bem no início da segunda etapa. Victor Hugo recebeu cruzamento em cobrança de escanteio e, livre na pequena área, chutou para fora. Minutos depois, o Furacão reagiu com Mendonza, que cruzou para Viveros, mas o goleiro Gabriel Delfim interceptou o passe.
Gol anulado do Furacão e chutaço no travessão do Galo. Aos 19 minutos, Leozinho cruzou para Claudinho. A bola bateu no peito de Natanael enquanto o lateral caía e foi em direção ao gol. Delfim fez uma excelente defesa, Claudinho pegou o rebote e balançou as redes, mas o árbitro marcou falta em Natanael e anulou o lance. Na sequência, Cuello emendou uma pancada e carimbou o travessão.
Expulso o volante do Atlético. Poucos minutos depois de entrar em campo no lugar do Maycon, Tomás Pérez derrubou Viveros e impediu o atacante do Furacão de sair cara a cara com o goleiro. O árbitro Ramon Abatti Abel não marcou nada em campo, mas foi chamado para checar o lance no VAR. Ele então deu vermelho para o jogador do Galo por negar chance clara e manifesta de gol.
Pressão total do Furacão. Com um a mais, o Athletico se lançou ao ataque e empilhou chances. Leozinho e Mendonza obrigaram Gabriel Delfim a fazer duas grandes defesas, e Zapelli chutou com efeito por cima do gol.
Gol em lance curioso! Lyanco tentou afastar a jogada na área do Galo e chutou forte. A bola bateu em Viveros e foi com tudo na direção do gol, vencendo o goleiro do Atlético.
Tudo igual! Lyanco recebeu na área e chutou forte, deixando o placar empatado nos acréscimos, pondo fim a um jogo maluco. 2 a 2 no placar!