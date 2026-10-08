RIO DE JANEIRO
Paes reconhece derrota para Ruas e diz que respeitará Justiça
da Folhapress
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O ex-prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (PSD) disse que vai respeitar a decisão da Justiça que rejeitou a realização de um segundo turno na eleição para governador.
No domingo (4), o candidato Douglas Ruas (PL) obteve 49,27% dos votos nominais, enquanto Paes ficou com 42,76% e Anthony Garotinho (Republicanos), 3,17%.
O TSE (Tribunal Superior Eleitoral), porém, decidiu anular os votos de Garotinho devido a condenação por improbidade, abrindo caminho para a vitória de Ruas já em primeiro turno.