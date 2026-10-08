08 de outubro de 2026
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RIO DE JANEIRO

Paes reconhece derrota para Ruas e diz que respeitará Justiça

da Folhapress
| Tempo de leitura: < 1 min
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Tânia Rêgo/Agência Brasil
O ex-prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (PSD)
O ex-prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (PSD)

O ex-prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (PSD) disse que vai respeitar a decisão da Justiça que rejeitou a realização de um segundo turno na eleição para governador.

No domingo (4), o candidato Douglas Ruas (PL) obteve 49,27% dos votos nominais, enquanto Paes ficou com 42,76% e Anthony Garotinho (Republicanos), 3,17%.

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral), porém, decidiu anular os votos de Garotinho devido a condenação por improbidade, abrindo caminho para a vitória de Ruas já em primeiro turno.

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