Neymar entra, marca dois e Santos arranca empate do Flamengo
| Tempo de leitura: 3 min
Com dois gols de pênalti de Neymar, o Santos arrancou um empate com o Flamengo por 2 a 2, na noite desta quinta-feira (8), na Vila Belmiro, após levar 2 a 0 ainda no primeiro tempo. Danilo e Lucas Paquetá fizeram para os cariocas.
O empate acabou interrompendo a série de vitórias de ambas as equipes no Brasileiro. O Santos vinha de sete triunfos seguidos e o Flamengo, de cinco.
O resultado mantém o Rubro-Negro na liderança isolada da tabela do campeonato com 61 pontos independentemente do resultado entre Palmeiras e Bahia, que jogam ainda na noite desta quinta-feira (8) pela 29ª rodada.
O Santos foi para os 42 pontos e se mantém na briga por uma vaga para a Libertadores de 2027.
Os dois clubes voltam a campo no domingo. Às 16h, o Santos encara o Atlético-MG na MRV Arena, em Belo Horizonte. O Flamengo faz clássico com o Fluminense, no Maracanã, às 17h30.
O jogo
Com Neymar no banco e Philippe Coutinho titular, Cuca optou pelo esquema 4-5-1 para se defender e 4-2-3-1 quando conseguiu atacar.
Com a marcação sob pressão dos flamenguistas, os santistas criaram lances ofensivos em contra-ataque ou em roubos de bola no meio-campo.
Bem marcado por Jorginho e Erick Pulgar, Philippe Coutinho pouco criou e coube a Gabriel Barbosa tentar buscar a bola mais na intermediária.
O Flamengo teve mais domínio de bola, mas mostrou dificuldade para encontrar espaço para finalizar. Sem De Arrascaeta ao lado (o uruguaio está machucado) para dividir as atenções, Samuel Lino não teve sossego com as sombras de Rondinei ou de Gustavo Henrique. Pedro ainda tentou servir mais de garçom, mas com nenhum sucesso. Até os 35 minutos o Flamengo não havia acertado o gol alvinegro e viu um lance: O lateral esquerdo Alex Sandro teve que sair de campo para trocar de chuteira após perder a sola do pé esquerdo após um chutão.
Com a dificuldade para passar pela defesa paulista, o zagueiro Danilo passou a apoiar mais o ataque pelo lado direito para desmontar o paredão santista. E deu certo.
Foi justamente com ele que o Flamengo criou as suas primeiras chances. Aos 36 minutos, Danilo chutou de longe, a bola desviou na zaga, acertou a trave esquerda e, no rebote, Pedro chutou na frente do goleiro Diógenes que defendeu com o rosto.
Aos 43 minutos, Danilo foi novamente a surpresa. Da intermediária tocou para Pedro, que recebeu fora da área e devolveu o toque para Danilo, perto da grande área, que só chutou no canto direito de Diógenes.
Aos 49 minutos, com o Santos desconcertado, o Flamengo ampliou. Carrascal cruzou da esquerda para Lucas Paquetá, que ignorou a marcação de Gustavo Henrique e praticamente sem precisar saltar, cabeceou no canto direito de Diógenes.
Com 2 a 0 contra, Cuca tratou de tirar Barreal e Coutinho e colocar Rony e Neymar. O camisa 10 voltou de uma lesão na coxa direita que sofreu dia 2 de setembro.
O técnico Leonardo Jardim, do Flamengo, não mexeu na equipe, mas aproveitou as alterações santistas e soube se livrar das marcações individuais.
Sem precisar cuidar de Coutinho e Barreal, Jorginho ganhou mais liberdade para avançar. Já Samuel Lino abriu espaços no meio voltando mais para a intermediária defensiva tirando de circulação principalmente Gustavo Henrique.
Com Neymar, o Santos ganhou mais mobilidade no ataque, mas só levou perigo pela primeira vez ao gol flamenguista aos 26 minutos quando Gabriel Bontempo acertou o travessão carioca e, no rebote, Gabriel Barbosa chutou para defesa de Rossi.
No lance seguinte, a história do jogo mudou completamente. Rony conseguiu tirar a bola de Jorginho na entrada da área, e para impedir o prosseguimento do lance, o volante flamenguista colocou o braço na bola. Inicialmente o árbitro Anderson Daronco deu falta, mas após revisão do VAR que levou sete minutos, o juiz mudou a decisão: deu pênalti e expulsou Jorginho. Neymar cobrou aos 37 minutos e acertou.
Com um a mais, o Santos aumentou a pressão e, quatro minutos depois, após jogada ensaiada, Gabriel Barbosa sofreu pênalti de Luís Araújo. Neymar cobrou novamente e marcou o segundo.