As investigações da Polícia Civil paulista apontam diferentes motivações para as mortes de nove pessoas encontradas envoltas em sacos e panos amarrados com cordas. Os corpos foram encontrados em diversos bairros da cidade de São Paulo nos últimos 30 dias.

Segundo os investigadores, as apurações até o momento indicam dívidas de drogas, mortes após discussões e retaliações em conflitos locais. Em alguns casos, houve participação direta do crime organizado, em situações conhecidas como tribunais do crime, em que a pessoa é "julgada" e morta por criminosos.

A semelhança na forma como os corpos estavam embalados levantou suspeitas nas redes sociais de que haveria um serial killer, isto é, um único criminoso responsável por todas as mortes. A polícia nega essa hipótese.