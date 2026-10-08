Investigação liga nove corpos em sacos a dívidas e retaliações
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As investigações da Polícia Civil paulista apontam diferentes motivações para as mortes de nove pessoas encontradas envoltas em sacos e panos amarrados com cordas. Os corpos foram encontrados em diversos bairros da cidade de São Paulo nos últimos 30 dias.
Segundo os investigadores, as apurações até o momento indicam dívidas de drogas, mortes após discussões e retaliações em conflitos locais. Em alguns casos, houve participação direta do crime organizado, em situações conhecidas como tribunais do crime, em que a pessoa é "julgada" e morta por criminosos.
A semelhança na forma como os corpos estavam embalados levantou suspeitas nas redes sociais de que haveria um serial killer, isto é, um único criminoso responsável por todas as mortes. A polícia nega essa hipótese.
Um dos fatores que descartam a atuação de uma só pessoa é a diferença nas formas como as vítimas foram mortas: estrangulamento, tiro, queimadura parcial e esquartejamento. Os laudos ainda estão em andamento.
Para o DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa), não há conexão entre os casos. Os cadáveres foram encontrados entre 5 de setembro e 2 de outubro, nas zonas sul, leste, norte e oeste da cidade.
Em dois casos, familiares de vítimas desaparecidas foram avisados por moradores do mesmo bairro onde os corpos estavam. Segundo as apurações, as mortes não teriam ocorrido nos locais em que os cadáveres foram encontrados.
"Ensacar e descartar é uma forma de melhor transportar o corpo e também evitar fluídos biológicos, sangue e odores. Além de dificultar localização, identificação e investigação", explicou a diretora do DHPP, Ivalda Aleixo.
De acordo com ela, a investigação já identificou suspeitos suspeitos pelos crimes, mas os nomes ainda não podem ser divulgados. "O sigilo agora é importante para as investigações".
Um outro caso é investigado pela delegacia de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo.
Datas e locais onde os corpos foram localizados
- 5.set Encontrado na zona sul
- 3.set Encontrado na zona leste
- 10.set Encontrado na zona leste
- 10.set Encontrado na zona leste
- 19.set Encontrado na zona norte
- 21.set Encontrado na zona oeste
- 25.set Encontrado na zona sul
- 30.set Encontrado na zona sul
- 2.out Encontrado na zona leste