A temperatura da superfície do oceano Pacífico equatorial continua esquentando, aumentando a intensidade do El Niño atual. O fenômeno ainda não atingiu o patamar muito forte - o que vem sendo chamado de Super El Niño - mas a chance de que isso aconteça a partir de novembro é de 100%.

As informações fazem parte da atualização mensal da agência climática dos Estados Unidos e foram divulgadas nesta quinta-feira (8).

O fenômeno climático, que começou em junho, é caracterizado pelo aquecimento acima da média das águas superficiais do Pacífico leste na região da linha do Equador. A La Niña ocorre quando esta região está mais fria do que o normal.