SP apura desvio de medicamentos para praticantes de musculação
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A Polícia Civil e a CGE-SP (Controladoria Geral do Estado de São Paulo) deflagraram nesta quinta-feira (8) a Operação Halteres, que apura o desvio de medicamentos de alto custo de um hospital estadual em Santo André, no ABC.
De acordo com a investigação, o esquema envolve retirada irregular de somatropina, versão sintética do hormônio do crescimento, da farmácia de alto custo do Hospital Estadual Mário Covas. Parte dos medicamentos desviados era vendida a praticantes de musculação, para uso indevido com objetivo de acelerar ganho de massa muscular.
O desvio era feito por meio da utilização de documentos fraudulentos, e a participação de funcionários terceirizados ou servidores públicos também é investigada. O prejuízo estimado aos cofres públicos, por enquanto, é de R$ 400 mil.
A operação é conduzida pelo 1º Distrito Policial de Santo André com a CGE-SP. Ao menos duas pessoas foram levadas à delegacia para prestar depoimento.
Cerca de 70 policiais civis e 20 auditores cumprem 12 mandados de busca e apreensão na capital paulistas e em municípios da região metropolitana.
O objetivo é apreender documentos, equipamentos eletrônicos e registros financeiros que auxiliem na identificação dos envolvidos, no esclarecimento da dinâmica das fraudes e no cálculo dos prejuízos.
Procurada, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo diz que os indícios de irregularidades foram identificados pela própria pasta, em julho, durante auditoria interna realizada na Farmácia de Medicamentos Especializados (FME) de Santo André, anexa ao Hospital Estadual Mário Covas.
"A ocorrência não provocou desabastecimento, nem interrompeu o atendimento. Os medicamentos permanecem disponíveis aos pacientes que atendem aos critérios definidos nos respectivos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT)", acrescenta a secretaria.