A Polícia Civil e a CGE-SP (Controladoria Geral do Estado de São Paulo) deflagraram nesta quinta-feira (8) a Operação Halteres, que apura o desvio de medicamentos de alto custo de um hospital estadual em Santo André, no ABC.

De acordo com a investigação, o esquema envolve retirada irregular de somatropina, versão sintética do hormônio do crescimento, da farmácia de alto custo do Hospital Estadual Mário Covas. Parte dos medicamentos desviados era vendida a praticantes de musculação, para uso indevido com objetivo de acelerar ganho de massa muscular.

O desvio era feito por meio da utilização de documentos fraudulentos, e a participação de funcionários terceirizados ou servidores públicos também é investigada. O prejuízo estimado aos cofres públicos, por enquanto, é de R$ 400 mil.