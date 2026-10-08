08 de outubro de 2026
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LOTERIA

Mega-Sena acumula para R$ 112 milhões; confira números sorteados

da Agência Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
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Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.068 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (8). O prêmio acumulou novamente e está estimado em R$ 112 milhões para o próximo sorteio.

  • Os números sorteados são: 07 - 10 - 39 - 40 - 43 - 57;
  • 62 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 51.808,94 cada;
  • 4.884 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.084,10 cada.

Apostas

O próximo concurso acontece domingo (11), às 11h. As apostas podem ser feitas até as 22h (horário de Brasília) de sábado (10), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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