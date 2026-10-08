O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Cristiano Zanin negou o recurso da coligação do ex-prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (PSD) contra a decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) de anular os votos dados ao ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos) na disputa pelo Governo do Rio de Janeiro.

Segundo o relator, o Supremo ainda não pode atuar no caso porque as possibilidades de recursos à própria corte eleitoral ainda não foram esgotadas.

O julgamento do TSE realizado nesta quinta-feira (8) abre caminho para a proclamação do presidente da Assembleia do Rio de Janeiro, Douglas Ruas (PL), como governador eleito. Paes solicita, porém, que o STF determine o "regular seguimento" da eleição, com a realização de um segundo turno.