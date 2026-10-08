O presidente Lula (PT) afirmou nesta quinta-feira (8) que o único jeito de se vencer uma eleição é "ganhar voto".

"Não avalio pesquisa, não trabalho assim. Trabalho para ter mais voto que o Flávio [Bolsonaro] nas eleições. E minha obrigação é trabalhar para isso", disse o petista no QG de campanha logo após ser informado sobre os números da primeira pesquisa Datafolha do segundo turno.

O levantamento da eleição presidencial mostra Flávio Bolsonaro (PL) com 52% em votos válidos e o atual chefe do Executivo com 48%.