Único jeito é ganhar voto, diz Lula após pesquisa Datafolha
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O presidente Lula (PT) afirmou nesta quinta-feira (8) que o único jeito de se vencer uma eleição é "ganhar voto".
"Não avalio pesquisa, não trabalho assim. Trabalho para ter mais voto que o Flávio [Bolsonaro] nas eleições. E minha obrigação é trabalhar para isso", disse o petista no QG de campanha logo após ser informado sobre os números da primeira pesquisa Datafolha do segundo turno.
O levantamento da eleição presidencial mostra Flávio Bolsonaro (PL) com 52% em votos válidos e o atual chefe do Executivo com 48%.
Os votos válidos excluem brancos, nulos e indecisos e são a métrica do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para contabilizar o placar final no dia do pleito.
Em votos totais, que no caso da pesquisa também incluem indecisos, Flávio fica com 49% e Lula, com 45%. Indecisos, ponto focal de uma corrida que pode ser definida nos detalhes, são apenas 1%. Já dizem que vão votar em branco ou anular outros 5%.
A margem de erro é de dois pontos para mais ou menos, então os candidatos estão em um empate técnico no limite dela, mas estatisticamente isso é considerado improvável.