A campanha do presidente Lula vai protocolar nas próximas horas uma ação de investigação judicial eleitoral (Aije) contra o candidato Flávio Bolsonaro afirmando que o esquema que dá criptomoedas para usuários que compartilharem a mensagem B22 e conteúdos como vídeos que incentivam o voto no candidato do PL constitui uso indevido dos meios de comunicação social e abuso do poder econômico.

A ação também argumenta que o esquema pode configurar compra de votos —as três violações podem resultar em cassação de chapa.

Ela se baseia em reportagem da Folha de S.Paulo que revelou o lançamento de site em 6 de outubro oferecendo "tokens" de graça para quem compartilhar mensagens sobre o projeto B22, que uniria apoio a Flávio Bolsonaro e ajuda a crianças na África.