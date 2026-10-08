O Podemos confirmou nesta quinta-feira (8) o apoio a Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial. A legenda, presidida pela deputada reeleita Renata Abreu (SP), é a quinta a apoiar oficialmente o candidato do PL.

O Podemos foi um dos destaques da eleição para a Câmara. No último domingo (4), o partido elegeu 27 deputados, tornando-se a sétima maior força da Casa. Em 2022, a sigla tinha elegido apenas 12 representantes.

"O Brasil quer mudança, os brasileiros querem voltar a sonhar com o Brasil. O empreendedor quer voltar a investir. Os problemas são reais e distantes das promessas que vem acontecendo", declarou Renata.