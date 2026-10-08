Podemos confirma apoio a Flávio, que soma aliança com 5 partidos
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O Podemos confirmou nesta quinta-feira (8) o apoio a Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial. A legenda, presidida pela deputada reeleita Renata Abreu (SP), é a quinta a apoiar oficialmente o candidato do PL.
O Podemos foi um dos destaques da eleição para a Câmara. No último domingo (4), o partido elegeu 27 deputados, tornando-se a sétima maior força da Casa. Em 2022, a sigla tinha elegido apenas 12 representantes.
"O Brasil quer mudança, os brasileiros querem voltar a sonhar com o Brasil. O empreendedor quer voltar a investir. Os problemas são reais e distantes das promessas que vem acontecendo", declarou Renata.
"Estamos aqui assumindo mais que um apoio politico, mas um compromisso de responsabilidade com o futuro do nosso país [...]. Por isso hoje o Podemos declara apoio oficial ao candidato Flávio Bolsonaro."
O anúncio do apoio do Podemos a Flávio Bolsonaro ocorreu após reunião da bancada do partido com o candidato, no QG de campanha do PL, em Brasília. Participaram nomes como o ex-ministro do Turismo do governo Bolsonaro Gilson Machado, eleito deputado por Pernambuco.
O governador reeleito de São Paulo, Tarcisio de Freitas (Republicanos), também participou da reunião. O Podemos elegeu seis deputados no estado e faz parte da sua base de apoio.
A oficialização do apoio do Podemos deve encerrar o ciclo de adesões a Flávio Bolsonaro. O senador já recebeu os apoios da federação União Progressista, formada pelo União Brasil e PP, além do Republicanos e Novo.
A presidente do Podemos, Renata Abreu, afirmou que o partido não fechou questão. Isso significa que a legenda não vai punir filiados que fizerem campanha para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Para o centrão, Flávio Bolsonaro se tornou o franco favorito na disputa. Ele terminou o primeiro turno com 47,03% dos votos, enquanto Lula teve 45,16%. Dessa forma, partidos começaram uma corrida de apoios visando melhores termos de negociação com o PL.
A corrida de apoios a Flávio acontece com expectativa de contrapartida. As siglas esperam que o gesto seja contemplado na divisão de forças no Congresso e também na partilha da Esplanada num eventual governo bolsonarista.
O conjunto de apoios recebido por Flávio Bolsonaro no segundo turno inclui ainda os candidatos derrotados Ronaldo Caiado (PSD), apesar da neutralidade de seu partido, e Romeu Zema (Novo), que aderiu junto com seu partido.
Flávio Bolsonaro não conseguiu o apoio formal do PSD, apesar da adesão de Caiado, e enfrenta dificuldades com o MDB. O presidente nacional da sigla, o deputado reeleito Baleia Rossi (SP), tem resistido aos apelos da ala bolsonarista do partido, que é majoritária. A tendência é liberação dos filiados.