08 de outubro de 2026
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BRASILEIRÃO

Derrotas aumentam chance de queda de Corinthians e São Paulo

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Rodrigo Coca/Agência Corinthians
O Corinthians é o quinto com mais chance de cair para a Série B
O Corinthians é o quinto com mais chance de cair para a Série B

Corinthians e São Paulo perderam seus respectivos jogos, nesta quarta-feira (7), pelo Campeonato Brasileiro e aumentaram a probabilidade de rebaixamento. Os dados são do departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O Alvinegro é o quinto com mais chance de cair para a Série B. Após o revés por 2 a 1 para o Internacional, no Beira-Rio, a probabilidade subiu para 35,9%.

A derrota desta quarta-feira (7), inclusive, resultou na demissão do técnico Fernando Diniz. O Corinthians é o 16º colocado - primeiro fora do Z4 - com 32 pontos, um a mais do que o Inter, que ocupa o 17º lugar.

Já o Tricolor é o décimo com maior risco, com 5,1%. O São Paulo perdeu por 2 a 0 para o Cruzeiro, no Mineirão.

O time de Dorival Jr. é o 11º do Brasileiro, com 36 pontos. Ele tem cinco pontos a mais em relação ao 17º colocado.

Chance de rebaixamento

  1. Chapecoense - 99,82% (era 99,2%)
  2. Remo - 96,9% (era 94,2%)
  3. Grêmio - 64,4% (era 57,5%)
  4. Inter - 51,7% (era 68,4%)
  5. Corinthians - 35,9% (era 21,4%)
  6. Mirassol - 20,1% (era 17,5%)
  7. Botafogo - 8,4% (era 4,2%)
  8. Vasco - 8,1% (era 18,3%)
  9. Vitória - 5,7% (era 12,6%)
  10. São Paulo - 5,1% (era 3%)
  11. Red Bull Bragantino - 2,8% (2,7%)

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