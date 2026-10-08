Corinthians e São Paulo perderam seus respectivos jogos, nesta quarta-feira (7), pelo Campeonato Brasileiro e aumentaram a probabilidade de rebaixamento. Os dados são do departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O Alvinegro é o quinto com mais chance de cair para a Série B. Após o revés por 2 a 1 para o Internacional, no Beira-Rio, a probabilidade subiu para 35,9%.

A derrota desta quarta-feira (7), inclusive, resultou na demissão do técnico Fernando Diniz. O Corinthians é o 16º colocado - primeiro fora do Z4 - com 32 pontos, um a mais do que o Inter, que ocupa o 17º lugar.