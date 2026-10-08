Renan Santos (Missão), derrotado no primeiro turno presidencial, propôs abandonar a retórica agressiva e deixar de disputar com os bolsonaristas o rótulo de direita. Após o avanço de Flávio Bolsonaro (PL) e do partido do senador nas eleições, o líder do MBL (Movimento Brasil Livre) passou a interagir com espectadores de esquerda nas redes sociais e ganhou espaço nas redes de Anitta, que compartilhou um vídeo seu.

"Não vai ter esse papo de que existe direita não bolsonarista", disse em live na segunda-feira (5). Na quarta (7), reforçou: "Eu não sou Bolsonaro, então como eu posso ser direita?"

À reportagem afirmou aceitar conversar com pessoas de esquerda dispostas a rever posições que diz considerar exageradas. "Se muitas pessoas toparem ceder em alguns pontos exagerados, tipo discurso identitário de um lado, eu converso com todo mundo." Disse que o Brasil terá problemas de soberania e reformas a enfrentar, qualquer que seja o eleito.