O ex-procurador da Lava Jato Deltan Dallagnol (Novo) publicou um vídeo em suas redes sociais nesta quinta-feira (8) em que aparece com lágrimas nos olhos, cita Deus e a Bíblia e afirma que haverá vitória de todo jeito, independentemente da futura decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sobre sua candidatura.

Deltan recebeu 2,9 milhões de votos nas eleições de domingo (4), o suficiente para ocupar uma das duas vagas disponíveis na bancada do Paraná no Senado, mas a diplomação como senador ainda depende da análise do TSE.

"Deltan, e tua eleição vai valer? Ela já valeu. Vamos lutar até o fim juntos. Deus nos dará a vitória, de um jeito ou de outro. Seja confirmando essa eleição, o que é justo e certo, seja com uma nova eleição, nós vamos vencer", disse o ex-procurador no vídeo.