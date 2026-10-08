A partir de segunda-feira (12), os 645 municípios paulistas incluirão a AME (atrofia muscular espinhal) na lista de doenças rastreadas pelo teste do pezinho no SUS (Sistema Único de Saúde).

Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, o exame começará a ser realizado pelo Instituto Jô Clemente e será incorporado gradualmente pelos Hospitais das Clínicas da Unicamp e de Ribeirão Preto. Serão contempladas as crianças nascidas nos hospitais públicos ou privados.

Para o rastreio da AME, o governo investirá R$ 20,8 milhões em recursos próprios por ano para o Programa de Triagem Neonatal Paulista