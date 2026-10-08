Com a demissão de Fernando Diniz do Corinthians após a derrota para o Internacional, o Campeonato Brasileiro chegou a marca de 19 técnicos demitidos até o meio da 29ª rodada, com 13 dos 20 times já tendo trocado ao menos uma vez de treinador durante a competição.

Embora os dirigentes muitas vezes sofram críticas pelas trocas constantes, a estratégia se mostra acertada na maioria das vezes, ao menos levando em conta o aproveitamento dos pontos disputados.

Dos clubes que trocaram de treinador, dez viram suas equipes melhorarem o aproveitamento sob os novos comandantes.