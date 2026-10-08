Celina Leão lidera 2º turno no DF com 55%, contra 37% de Grass
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A governadora Celina Leão (PP), candidata à reeleição, lidera a disputa ao Governo do Distrito Federal com 55% das intenções de voto no segundo turno, contra 37% de Leandro Grass (PT), segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (8).
O primeiro levantamento realizado após a votação do primeiro turno ainda mostra que 3% dos eleitores estão indecisos, enquanto 5% declaram a intenção de votar nulo ou branco.
Em votos válidos, Celina tem 60%, contra 40% de Grass.
A disputa pelo comando do DF foi levada ao segundo turno por uma margem pequena de votos. Celina obteve 49,93% dos votos válidos, contra 34,47% de Grass na primeira etapa das eleições.
A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais para mais ou para menos.
A pesquisa Datafolha foi contratada pela TV Globo e pela Folha e ouviu 910 eleitores de todas as regiões do Distrito Federal de terça-feira (6) a quarta (7). O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral com os códigos DF-03365/2026 e BR-09856/2026.
Celina passou a comandar a capital federal em março de 2026, depois de Ibaneis Rocha (MDB) deixar o governo com a intenção de disputar uma vaga ao Senado -em julho, ele anunciou a desistência da candidatura em meio ao desgaste envolvendo a tentativa frustrada de compra do Banco Master pelo BRB (Banco de Brasília). Antes, ela foi deputada distrital e federal.
A governadora aposta no apoio de Flávio Bolsonaro (PL), candidato a presidente, e dos principais nomes da direita no DF: Michelle Bolsonaro (PL), Bia Kicis (PL), eleitas senadoras, e Damares Alves (Republicanos), que já ocupa uma vaga no Senado.
Já a campanha de Grass ganhou fôlego com a saída de José Roberto Arruda (PSD), ex-governador do DF de 2007 a 2010, da disputa.
O candidato do PSD chegou a aparecer empatado tecnicamente com Celina em simulação de primeiro turno da pesquisa Datafolha de 21 de agosto, mas teve o registro de candidatura rejeitado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) no fim de setembro por causa de condenações por improbidade no caso da Operação Caixa de Pandora.