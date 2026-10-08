A governadora Celina Leão (PP), candidata à reeleição, lidera a disputa ao Governo do Distrito Federal com 55% das intenções de voto no segundo turno, contra 37% de Leandro Grass (PT), segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (8).

O primeiro levantamento realizado após a votação do primeiro turno ainda mostra que 3% dos eleitores estão indecisos, enquanto 5% declaram a intenção de votar nulo ou branco.

Em votos válidos, Celina tem 60%, contra 40% de Grass.