Governo Lula tem avaliação negativa de 40% e positiva de 35%
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Nova pesquisa do Datafolha mostra que, para 40% do eleitorado brasileiro, o presidente Lula (PT) faz um governo ruim ou péssimo. Acreditam que sua gestão é ótima ou boa 35%, ante 24% que a avaliam como regular.
Há uma semana, antes do primeiro turno das eleições presidenciais realizado no domingo (4), faziam uma avaliação negativa do governo 41%, enquanto 35% diziam o oposto. Os que o achavam regular eram 23%.
Reprovam pessoalmente o petista 49%, ante 48% que o aprovam. No levantamento anterior, os percentuais eram os mesmos, um empate técnico na margem de erro de dois pontos percentuais do levantamento.
Os dados foram apurados por pesquisadores na primeira pesquisa deste segundo turno, em que Lula enfrentará o senador Flávio Bolsonaro (PL) no próximo dia 25.
Eles ouviram 2.520 eleitores de terça-feira (6) a quarta (7). O trabalho foi feito sob encomenda da Folha de S.Paulo e da TV Globo. O nível de confiança é de 95%.
A avaliação negativa do governo é um dos diversos problemas enfrentados pela campanha de Lula, cujos integrantes passaram os dias posteriores ao resultado inferior ao de Flávio no primeiro turno se digladiando sobre culpas e novos rumos.
O próprio petista diz a interlocutores acreditar que seu terceiro mandato foi melhor do que os períodos de 2003 a 2006 e de 2007 a 2010. Cita indicadores favoráveis da economia, mas a realidade nas ruas e nas urnas é outra.
Nesse contexto de pescaria de votos remanescentes, formados majoritariamente por eleitores que se abstiveram no primeiro turno e por indecisos, o petista terá de olhar para quem o avalia como regular.
Como sua rejeição é alta, semelhante à de Flávio, parece improvável que os que o avaliam negativamente possam ter a opinião mudada. Já quem está no meio do caminho pode ser um alvo mais factível.
Uma das principais apostas do time petista é a votação da proposta que acaba com a escala 6x1 da jornada de trabalho, que está marcada para acontecer no Senado na semana que vem.
A pesquisa está registrada com o código BR-02949/2026 na Justiça Eleitoral.