Nova pesquisa do Datafolha mostra que, para 40% do eleitorado brasileiro, o presidente Lula (PT) faz um governo ruim ou péssimo. Acreditam que sua gestão é ótima ou boa 35%, ante 24% que a avaliam como regular.

Há uma semana, antes do primeiro turno das eleições presidenciais realizado no domingo (4), faziam uma avaliação negativa do governo 41%, enquanto 35% diziam o oposto. Os que o achavam regular eram 23%.

Reprovam pessoalmente o petista 49%, ante 48% que o aprovam. No levantamento anterior, os percentuais eram os mesmos, um empate técnico na margem de erro de dois pontos percentuais do levantamento.