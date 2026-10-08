Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (8) mostra que 25% dos eleitores de Flávio Bolsonaro (PL) escolhem o candidato por quererem derrotar o presidente Lula (PT). O percentual dos que escolhem o atual mandatário para bater o senador é de 13%.

Ao considerar todo o eleitorado, são 76% que afirmam escolher o melhor candidato da eleição, ante 19% os que dizem querer derrotar o adversário.

A pesquisa Datafolha sobre a corrida eleitoral foi realizada da terça-feira (6) a esta quarta-feira (7). No levantamento encomendado pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo, registrado com o código BR-02949/2026 na Justiça Eleitoral e com margem de erro de dois pontos para mais ou menos, foram ouvidas 2.520 pessoas com mais de 16 anos. O nível de confiança é de 95%.