Flávio Bolsonaro é rejeitado por 43% e Lula, por 46%
| Tempo de leitura: 1 min
A rejeição aos candidatos disputando o segundo turno da eleição presidencial segue alta, diz a primeira pesquisa do Datafolha sobre essa etapa da corrida eleitoral. Não votam em Lula (PT) 46% dos entrevistados, ante 43% que dizem o mesmo sobre Flávio Bolsonaro (PL).
O levantamento foi realizado da terça-feira (6) a esta quinta (8) e tem uma margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou menos. A pesquisa, encomendada pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo, foi registrada com o código BR-02949/2026 na Justiça Eleitoral. Foram entrevistados 2.520 eleitores. O nível de confiança é de 95%.
Dizem rejeitar os dois candidatos 3%, e 8% afirmaram que não rejeitam nenhum deles.
O antagonismo tornou o pleito de 2026, a exemplo do que ocorrera na disputa entre o petista e o pai do senador em 2022, uma competição de rejeições. A extrema polarização inviabilizou quaisquer alternativas na corrida.
Veja resultado da apuração da disputa presidencial em primeiro turno No primeiro turno, realizado no domingo passado (4), Flávio acabou com 47,03% dos votos válidos, enquanto Lula teve 45,16%. Os demais candidatos não chegaram, cada um, a 3%.
Ao longo de toda a campanha até aqui, a rejeição dos candidatos principais confluiu. Na pesquisa divulgada três dias antes do pleito, o senador e o presidente empatavam numericamente no quesito, em 45%.