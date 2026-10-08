A rejeição aos candidatos disputando o segundo turno da eleição presidencial segue alta, diz a primeira pesquisa do Datafolha sobre essa etapa da corrida eleitoral. Não votam em Lula (PT) 46% dos entrevistados, ante 43% que dizem o mesmo sobre Flávio Bolsonaro (PL).

O levantamento foi realizado da terça-feira (6) a esta quinta (8) e tem uma margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou menos. A pesquisa, encomendada pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo, foi registrada com o código BR-02949/2026 na Justiça Eleitoral. Foram entrevistados 2.520 eleitores. O nível de confiança é de 95%.

Dizem rejeitar os dois candidatos 3%, e 8% afirmaram que não rejeitam nenhum deles.