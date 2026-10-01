A Polícia Militar negociou por cerca de duas horas, na tarde desta quarta-feira (30), a liberação de uma refém que ficou sob ameaça de um homem armado com faca, em uma farmácia que fica nas dependências do Carrefour na Vila Andrade, zona sul de São Paulo.

A vítima trabalha como operadora de caixa. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o homem segurando a faca e puxando a mulher pelos cabelos para dentro da farmácia.

A família dele divulgou, no dia anterior, um cartaz de desaparecido nas redes sociais, visto pela última vez no terminal João Dias, que fica próximo do Carrefour.