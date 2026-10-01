VEJA imagens de 'caixa' de farmácia feita refém por homem armado
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A Polícia Militar negociou por cerca de duas horas, na tarde desta quarta-feira (30), a liberação de uma refém que ficou sob ameaça de um homem armado com faca, em uma farmácia que fica nas dependências do Carrefour na Vila Andrade, zona sul de São Paulo.
A vítima trabalha como operadora de caixa. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o homem segurando a faca e puxando a mulher pelos cabelos para dentro da farmácia.
A família dele divulgou, no dia anterior, um cartaz de desaparecido nas redes sociais, visto pela última vez no terminal João Dias, que fica próximo do Carrefour.
O local foi evacuado e isolado para garantir a segurança durante a negociação. Demais lojas do hipermercado foram fechadas. O Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais), ligado à Tropa de Choque, foi acionado para o gerenciamento de crise.
"A gente sabe que este tipo de ocorrência é um evento crítico. Então exige uma resposta especializada da Polícia Militar. Todo esse emprego de equipe de resgate, médico, um efetivo especializado de negociação do Gate. Todo esse aparato diante da gravidade", disse o capitão Anderson, do Gate, em entrevista ao Brasil Urgente, da TV Bandeirantes.
Após quase duas horas de tensão, a PM jogou uma bomba de efeito moral dentro da farmácia, o que permitiu uma invasão e prisão do suspeito. A vítima teria ficado em estado de choque e foi encaminhada para atendimento médico.
Veja o vídeo: