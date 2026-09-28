Um empresário de 39 anos morreu nesta segunda-feira (28) após ser baleado durante uma tentativa de roubo de sua aliança no Brooklin, zona sul de São Paulo. A esposa disse à polícia que Renato Damas Schittini Moreira não reagiu à abordagem e foi atingido na frente dela e dos filhos.

O crime ocorreu por volta das 18h50 de sábado (26), na rua Texas, esquina com a rua Conceição. A família saía de um casamento e seguia para uma festa de aniversário. Renato havia estacionado o carro quando um homem de motocicleta, usando capacete, se aproximou e exigiu sua aliança, conforme o boletim de ocorrência.

À polícia, a esposa do empresário relatou que ele retirava a aliança para entregá-la quando o assaltante fez dois disparos. Os tiros atingiram a cabeça e o braço de Renato. O criminoso fugiu sem levar o objeto.