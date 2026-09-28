O Legacy ficou sem parte da ponta da asa e sofreu outros danos, mas permaneceu controlável e pousou na base aérea do Cachimbo, no sul do Pará. Os dois pilotos foram condenados, mas não cumpriram pena no Brasil, e atualmente moram nos Estados Unidos. Havia mais cinco pessoas na aeronave.

"Me ligaram no dia 11 à noite. Eu esperava que fosse alguém dizendo que ele tinha sido encontrado deitado, contando piadas aos indígenas, que ele iria aparecer naquela hora. Mas ligaram para dizer que tinham encontrado o corpo, que era para ir ao IML", conta.

Um ano depois do acidente, Neusa voltou à fazenda Jarinã, a 40 quilômetros do local da queda do avião da Gol, onde a FAB (Força Aérea Brasileira) montou um centro de operações para resgatar os corpos. Para lá levou uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, da qual o marido era devoto -coincidentemente, ela o reconheceu no dia de homenagem à santa.