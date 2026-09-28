O presidente Lula (PT) defendeu que ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) tenham mandatos para concluir sua atuação na corte e que sejam indicados após passarem pelo crivo de um conselho, que incluiria juristas e membros da sociedade civil.

"Não pode ser só o presidente que indica. Temos que criar um critério para que seja alguém que passe por um crivo de um colegiado para que a pessoa não seja mais o cara indicado pelo presidente. Quero um cara que tenha responsabilidade com a sociedade brasileira", disse Lula em entrevista à BandNews, que foi ao ar na noite deste domingo (27).

O STF vive hoje sua maior crise da história, após a investigação sobre o Banco Master revelar vínculos estreitos entre Daniel Vorcaro, ex-dono do banco, e os ministros.