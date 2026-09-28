Lula defende conselho para indicação ao STF e mandato de ministro
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O presidente Lula (PT) defendeu que ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) tenham mandatos para concluir sua atuação na corte e que sejam indicados após passarem pelo crivo de um conselho, que incluiria juristas e membros da sociedade civil.
"Não pode ser só o presidente que indica. Temos que criar um critério para que seja alguém que passe por um crivo de um colegiado para que a pessoa não seja mais o cara indicado pelo presidente. Quero um cara que tenha responsabilidade com a sociedade brasileira", disse Lula em entrevista à BandNews, que foi ao ar na noite deste domingo (27).
O STF vive hoje sua maior crise da história, após a investigação sobre o Banco Master revelar vínculos estreitos entre Daniel Vorcaro, ex-dono do banco, e os ministros.
O principal elo foi com Alexandre de Moraes, quando diálogos recuperados do celular do ex-banqueiro indicaram que Vorcaro perguntou a Moraes, dois dias antes de ser preso, se deveria deixar o país. O ministro fez edições num contrato de R$ 131 milhões entre o Master e o escritório de advocacia de sua mulher, Viviane Barci de Moraes, e se encontrou com Vorcaro pelo menos seis vezes desde 2024.
Outros vínculos de Vorcaro com ministros e seus familiares foram expostos depois da divulgação do caso de Moraes. Diálogos do ex-banqueiros citam supostos pagamentos de R$ 500 mil a um filho do ministro Kássio Nunes Marques. O filho do ministro Luiz Fux também teria uma relação com Vorcaro, a quem chamou de "irmão" em mensagens.
Na entrevista, Lula afirmou que, se os ministros forem culpados, precisarão ser punidos.
"Todo mundo envolvido tem que ser apurado. Na hora que comprovar que a pessoa cometeu erro, a pessoa tem que ser punida. Isso vale para todo mundo", afirmou.
O presidente disse o mesmo sobre o caso de seu filho, Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha, que foi apontado como beneficiário indireto da ação da lobista Roberta Luchsinger. Ela atuou na busca de contatos políticos para facilitar a venda de um medicamento junto ao governo federal.
Além de Lulinha, o escândalo também envolve o ex-chefe de gabinete do presidente, Marco Aurélio Ribeiro, o Marcola, também foi alvo da PF. A suspeita é que ele tenha recebido vantagens indevidas, inclusive financeiras, para auxiliar Luchsinger. Para Lula, seu filho e Marcola são inocentes.
"Meu filho está à disposição da Justiça e não fiz um único gesto, em nenhum momento, para que meu filho tivesse qualquer proteção. A proteção é a investigação. Se ele for inocente, ele é inocente", disse.
"Eu posso te contar uma coisa em defesa do Marcola? Eu acho que o Marcola é 100% inocente. Acho que meu filho é inocente. Agora, eles não estão livres da investigação. Eles sabem a verdade. Eu disse pra todos eles: só você sabe a verdade. Então se você errou, você se defenda."