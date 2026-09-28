A escalada do caso sobre a notícia falsa envolvendo Flávio Bolsonaro (PL) e Nossa Senhora Aparecida levanta questionamentos entre especialistas em direito eleitoral sobre o papel da Justiça para preservar a liberdade de expressão e o debate democrático às vésperas do pleito.

O assunto vem crescendo nos últimos dias, desde que as redes sociais começaram a repercutir a notícia falsa de que Flávio Bolsonaro iria, se eleito, retirar o título de padroeira da santa, o que gerou danos à campanha do senador, que pediu intervenção do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Na sexta-feira (25), o ministro André Mendonça deu decisão favorável ao candidato, classificando os conteúdos como "notoriamente inverídicos" e ordenando a remoção de postagens. Neste domingo (27), o ministro Flávio Dino anulou a decisão e liberou a publicação, dizendo não haver "grau de certeza" sobre a ilicitude das postagens e defendendo a liberdade de expressão.