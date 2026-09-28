A estreia da NFL (National Football League) no Rio de Janeiro, na tarde deste domingo (27), no Maracanã, buscou dar seu toque brasileiro à tradicional competição americana.

Logo durante a execução do hino nacional, interpretado pelo popular cantor Péricles, foi estendida nas arquibancadas do estádio um grande mosaico com a frase-lema "O Rio também joga", acompanhada de representações dos quarterbacks do Baltimore Ravens, Lamar Jackson, e do Dallas Cowboys, Dak Prescott, duas das principais estrelas presentes no gramado.

O clima de festividade foi reforçado por apresentações musicais no intervalo, com Ricky Martin e Pedro Sampaio, e pela reprodução de músicas populares como "Evidências" e sambas da escola Manguera durante as pausas do jogo; fogos de artifício nas cores verde e amarela; e participação ativa dos torcedores, que lotaram o estádio carioca e vieram à caráter, com os uniformes das equipes americanas e também com camisas de Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo.