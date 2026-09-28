A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) investiga 13 notificações de suspeita de Noiana (Neuropatia Óptica Esquêmica Anterior Não Arterítica) entre pessoas que usam canetas emagrecedoras. A doença é um evento adverso raro dos medicamentos e pode provocar perda súbita e permanente da visão.

São cinco notificações envolvendo pessoas que fizeram uso de Ozempic, três de Wegovy, duas de Wegovy FlexTouch, duas de Rybelsus e uma de Mounjaro. Os quatro primeiros medicamentos são fabricados pela Novo Nordisk e têm a semaglutida como princípio ativo. Já o Mounjaro, fabricado pela Eli Lilly, contém tirzepatida.

A Novo Nordisk afirma, em nota, que a segurança dos pacientes é prioridade e que acompanha continuamente os relatos de eventos adversos. A empresa diz que a semaglutida possui um perfil de segurança respaldado por programas de estudos clínicos e experiência de uso global. A farmacêutica afirma ainda que não há, na totalidade das evidências disponíveis, confirmação de uma relação causal entre os agonistas de GLP-1 e a Noiana.