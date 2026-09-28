O presidente do Missão na Bahia, David Pirajá, defendeu neste domingo (28) que sejam realizadas chacinas em favelas de Salvador.

A declaração foi dada em um ato de campanha na capital baiana com a presença do candidato a presidente Renan Santos (Missão). O comício aconteceu em frente à reitoria da UFBA (Universidade Federal da Bahia).

"A cidade cheia de favela, tomada pelo crime. Somente nós aqui, que estamos na UFBA, presentes hoje, falamos: tem que ter uma chacina no Bairro da Paz, tem de ter uma chacina [na comunidade] Planeta dos Macacos. A gente tem de entrar nessas favelas e fazer um banho de sangue com todo mundo do Comando Vermelho. Salvador é nossa", afirmou.