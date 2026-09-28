Presidente do Missão na Bahia defende banho de sangue em favelas
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O presidente do Missão na Bahia, David Pirajá, defendeu neste domingo (28) que sejam realizadas chacinas em favelas de Salvador.
A declaração foi dada em um ato de campanha na capital baiana com a presença do candidato a presidente Renan Santos (Missão). O comício aconteceu em frente à reitoria da UFBA (Universidade Federal da Bahia).
"A cidade cheia de favela, tomada pelo crime. Somente nós aqui, que estamos na UFBA, presentes hoje, falamos: tem que ter uma chacina no Bairro da Paz, tem de ter uma chacina [na comunidade] Planeta dos Macacos. A gente tem de entrar nessas favelas e fazer um banho de sangue com todo mundo do Comando Vermelho. Salvador é nossa", afirmou.
David Pirajá afirmou que a declaração fazia referência à morte de traficantes. Em um vídeo, Renan Santos saiu em defesa do aliado e endossou a fala, argumentando que ela representa uma postura de confronto direto com as facções criminosas que atuam no estado.
"Nós faremos uma ação implacável nesses bairros contra os membros das facções criminosas. Vamos passar a rapa neles. Estão achando o quê? Que eu vou levar flores para traficante que transforma a vida das pessoas num inferno? Quem quiser me processar, venha direto em mim. Se puxarem arma e reagirem à polícia, a resposta será letal", afirmou.
A declaração gerou reações de entidades da sociedade civil. Em nota, a Associação Bahiana de Imprensa manifestou repúdio às declarações do dirigente partidário.
"É absolutamente inaceitável que uma liderança política utilize o espaço público para pregar o extermínio de populações periféricas e a barbárie institucionalizada sob o pretexto de combater a criminalidade", afirmou.
A entidade defendeu que o caso seja investigado pelo Ministério Público da Bahia, destacando que a incitação à violência e a apologia a chacinas são crimes previstos no Código Penal e violam a Constituição Federal e tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário.
Políticos adversários também repudiaram a declaração do dirigente do Missão. O ex-governador e candidato ao Senado Rui Costa (PT) classificou a declaração como "um absurdo completo" que teria partido de "gente desqualificada".
A Bahia é o estado brasileiro com maior número absoluto de mortes decorrentes de intervenção da polícia. Entre janeiro e agosto de 2026, foram 940 pessoas mortas em ações policiais.
O ato do Missão na Bahia foi marcado por tumultos e polêmicas. No final da tarde, antes da chegada de Renan Santos, militantes do Missão e bolsonaristas trocaram socos em frente à reitoria da UFBA.