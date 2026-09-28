O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou nesta segunda-feira (28) a Lei do Futebol Feminino, que determina que o governo federal estimule o desenvolvimento da modalidade no Brasil. A proposta busca aumentar a profissionalização do esporte.

O texto cria um teto para o número de atletas não profissionais inscritas competições oficiais de futebol feminino. O limite inicial será de quatro atletas por equipe na primeira divisão nacional; seis nas demais divisões nacionais e nas principais divisões estaduais; e oito nas outras competições profissionais.

A lei sancionada também permite que o Poder Executivo reduza gradualmente o número de não profissionais até que a profissionalização do esporte seja completa, mas não estipula um prazo.