Um taxista foi indiciado sob suspeita de estelionato por meio eletrônico após aplicar um golpe em um torcedor argentino ao final de uma corrida em São Paulo cobrando R$ 30,3 mil em vez dos R$ 30,75 devidos pelo trajeto.

O caso ocorreu no último dia 15, quando os times São Paulo e Boca Juniors jogaram pela Copa Sul-Americana na capital paulista. Pela manhã, horas antes do jogo, a vítima chamou um taxista para ir da região dos Jardins, na zona oeste, até o Pacaembu, na região central.

A corrida ficou em R$ 30,75. No entanto, sem perceber, o argentino fez uma transação no Pix de R$ 30.350,00 -cerca de mil vezes o valor da corrida.