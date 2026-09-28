28 de setembro de 2026
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SÃO PAULO

Argentino é enganado por taxista e paga R$ 30 mil em vez de R$ 30

da Folhapress
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
De acordo com a Polícia Civil, o taxista devolveu apenas R$ 9.700 ao argentino
De acordo com a Polícia Civil, o taxista devolveu apenas R$ 9.700 ao argentino

Um taxista foi indiciado sob suspeita de estelionato por meio eletrônico após aplicar um golpe em um torcedor argentino ao final de uma corrida em São Paulo cobrando R$ 30,3 mil em vez dos R$ 30,75 devidos pelo trajeto.

O caso ocorreu no último dia 15, quando os times São Paulo e Boca Juniors jogaram pela Copa Sul-Americana na capital paulista. Pela manhã, horas antes do jogo, a vítima chamou um taxista para ir da região dos Jardins, na zona oeste, até o Pacaembu, na região central.

A corrida ficou em R$ 30,75. No entanto, sem perceber, o argentino fez uma transação no Pix de R$ 30.350,00 -cerca de mil vezes o valor da corrida.

Assim que percebeu o ocorrido, o argentino passou a mandar mensagens para o taxista. Em uma delas disse que necessitava do retorno do valor para sua conta. A vítima afirmou para o motorista que não tinha intenção de acionar a polícia.

Sem resposta, o argentino procurou a Polícia Civil para denunciar o motorista, e o caso passou a ser investigado pela 1ª Delegacia de Polícia de Atendimento ao Turista. Por meio da chave Pix, os policiais civis identificaram o taxista e o veículo usado por ele.

Marcos Oliveira de Moraes foi parado em uma fiscalização de rotina no trânsito. Ele foi ouvido na delegacia e respondeu aos policiais que pensou se tratar de uma "gorjeta", segundo o delegado Luiz Aberto Guerra, da Divisão Especializada de Atendimento ao Turista.

O motorista teve celular e máquina de pagamentos apreendidos e acabou indiciado --quando a polícia aponta suspeitos em inquérito. Ele responde ao caso em liberdade. A polícia não informou se ele apresentou advogado, e a reportagem não identificou a defesa dele.

De acordo com a Polícia Civil, o taxista devolveu apenas R$ 9.700 ao argentino - e declarou, segundo os investigadores, ter gastado o restante. A investigação continua para apurar se ele teve ajuda de outras pessoas e se há outras vítimas de golpes semelhantes.

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