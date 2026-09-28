Argentino é enganado por taxista e paga R$ 30 mil em vez de R$ 30
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Um taxista foi indiciado sob suspeita de estelionato por meio eletrônico após aplicar um golpe em um torcedor argentino ao final de uma corrida em São Paulo cobrando R$ 30,3 mil em vez dos R$ 30,75 devidos pelo trajeto.
O caso ocorreu no último dia 15, quando os times São Paulo e Boca Juniors jogaram pela Copa Sul-Americana na capital paulista. Pela manhã, horas antes do jogo, a vítima chamou um taxista para ir da região dos Jardins, na zona oeste, até o Pacaembu, na região central.
A corrida ficou em R$ 30,75. No entanto, sem perceber, o argentino fez uma transação no Pix de R$ 30.350,00 -cerca de mil vezes o valor da corrida.
Assim que percebeu o ocorrido, o argentino passou a mandar mensagens para o taxista. Em uma delas disse que necessitava do retorno do valor para sua conta. A vítima afirmou para o motorista que não tinha intenção de acionar a polícia.
Sem resposta, o argentino procurou a Polícia Civil para denunciar o motorista, e o caso passou a ser investigado pela 1ª Delegacia de Polícia de Atendimento ao Turista. Por meio da chave Pix, os policiais civis identificaram o taxista e o veículo usado por ele.
Marcos Oliveira de Moraes foi parado em uma fiscalização de rotina no trânsito. Ele foi ouvido na delegacia e respondeu aos policiais que pensou se tratar de uma "gorjeta", segundo o delegado Luiz Aberto Guerra, da Divisão Especializada de Atendimento ao Turista.
O motorista teve celular e máquina de pagamentos apreendidos e acabou indiciado --quando a polícia aponta suspeitos em inquérito. Ele responde ao caso em liberdade. A polícia não informou se ele apresentou advogado, e a reportagem não identificou a defesa dele.
De acordo com a Polícia Civil, o taxista devolveu apenas R$ 9.700 ao argentino - e declarou, segundo os investigadores, ter gastado o restante. A investigação continua para apurar se ele teve ajuda de outras pessoas e se há outras vítimas de golpes semelhantes.