Um homem de 50 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar após atingir um colega de moradia, de 26 anos, com um golpe de facão na cabeça, no domingo (27), em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Segundo o registro policial, os dois combinaram o pagamento de uma quantia para que o homem de 50 anos limpasse o chão da casa onde moravam. Durante o serviço, discutiram sobre o pagamento e se agrediram.
Após deixar o imóvel, o suspeito retornou cerca de uma hora depois, encontrou o jovem deitado na cama e o golpeou com o facão. O proprietário do imóvel tentou separar os dois, mas não conseguiu. Mesmo ferido, o jovem tomou o facão e atingiu o homem de 50 anos em legítima defesa.
O rapaz foi levado por vizinhos ao hospital, e o suspeito foi localizado após imagens de câmeras de segurança indicarem que ele caminhava descalço, usando apenas bermuda e com um corte na cabeça.
Aos policiais, o mais velho afirmou que pretendia matar o colega. Ele recebeu atendimento na UPA de Vespasiano e foi levado à Delegacia de Plantão da Polícia Civil.
No hospital, disse aos funcionários que estava envolvido em uma guerra no bairro e fugiu da unidade antes que o atendimento fosse concluído. O facão foi apreendido.
Com informações da Itatiaia.