Um homem de 50 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar após atingir um colega de moradia, de 26 anos, com um golpe de facão na cabeça, no domingo (27), em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o registro policial, os dois combinaram o pagamento de uma quantia para que o homem de 50 anos limpasse o chão da casa onde moravam. Durante o serviço, discutiram sobre o pagamento e se agrediram.

Após deixar o imóvel, o suspeito retornou cerca de uma hora depois, encontrou o jovem deitado na cama e o golpeou com o facão. O proprietário do imóvel tentou separar os dois, mas não conseguiu. Mesmo ferido, o jovem tomou o facão e atingiu o homem de 50 anos em legítima defesa.