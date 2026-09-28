O Parque Dom Pedro, administrado pela ALLOS, recebeu novamente a certificação “O Cliente Recomenda”, do Experience Awards 2026, promovido pela SoluCX. O reconhecimento considera a avaliação dos próprios clientes e, nesta edição, reuniu 40 shoppings na categoria.

É a quarta vez que o empreendimento recebe a certificação, após as edições de 2022, 2024 e 2025. A premiação foi entregue no dia 16 de setembro, durante o Latam Retail Show, em São Paulo.