28 de setembro de 2026
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QUARTA VEZ

Parque Dom Pedro conquista certificação "O Cliente Recomenda'


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Tatiane De Conto e Rafael Moral Marques representam o Parque Dom Pedro em premiação

O Parque Dom Pedro, administrado pela ALLOS, recebeu novamente a certificação “O Cliente Recomenda”, do Experience Awards 2026, promovido pela SoluCX. O reconhecimento considera a avaliação dos próprios clientes e, nesta edição, reuniu 40 shoppings na categoria.
É a quarta vez que o empreendimento recebe a certificação, após as edições de 2022, 2024 e 2025. A premiação foi entregue no dia 16 de setembro, durante o Latam Retail Show, em São Paulo.

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