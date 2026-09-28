Uma mulher de 26 anos foi retirada desacordada de uma casa em chamas por um vizinho na noite deste domingo (27), em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG). Segundo a Polícia Militar, ela relatou que deixou um cigarro aceso e foi dormir, o que iniciou o incêndio.

A ocorrência foi registrada por volta das 22h. Moradores acionaram a polícia após perceberem as chamas e uma grande quantidade de fumaça escura. Como não conseguiam contato com a mulher, um vizinho entrou no imóvel antes da chegada dos militares e a retirou do local.

A vítima sentia dificuldade para respirar e recebeu atendimento do Samu. Em seguida, foi encaminhada ao Hospital Municipal São Judas Tadeu.