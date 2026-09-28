Ônibus tomba na 'Curva da Ferradura', mata 3 e fere 44
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Três pessoas morreram e 44 ficaram feridas após um ônibus de turismo tombar na BR-262, em Ibatiba, no Espírito Santo, na noite de domingo (27). O veículo voltava de Itaoca para Contagem (MG).
A PRF (Polícia Rodoviária Federal) informou que o acidente aconteceu em um trecho conhecido como Curva da Ferradura. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 21h22.
A informação inicial era de nove mortes, mas os bombeiros atualizaram o número para três após o atendimento no local. Ao todo, 47 pessoas estavam no ônibus.
Duas vítimas foram encontradas mortas após serem ejetadas do veículo. A terceira morreu durante o atendimento feito por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
Os feridos foram socorridos e encaminhados para hospitais da região. Ainda não havia informações detalhadas sobre o estado de saúde deles nem sobre a identidade das vítimas.
Equipes dos bombeiros, do Samu e das forças de segurança participaram do atendimento. As causas do tombamento serão investigadas.