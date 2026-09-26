O empresário Marcos Lamacchia, enteado de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, venceu nesta sexta-feira (25) o leilão pela SAF do Vasco, realizado na 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro.

A proposta de Lamacchia, realizada por meio da empresa Almirante Participações, foi a única apresentada à Justiça carioca. Ela prevê aportes de R$ 500 milhões no clube carioca entre 2026 e 2030, em cinco parcelas de R$ 100 milhões.

Para ser sacramentado, o negócio ainda precisará ser aprovado pelo Conselho Deliberativo do cruz-maltino e por Assembleia Geral Extraordinária dos sócios da agremiação.