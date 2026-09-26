Foi nas conversas na escola pública onde estuda, em Itumbiara (GO), e em casa com a família que Kawanny Almeida do Nascimento, 17, decidiu tirar o título de eleitor, mesmo sem ser obrigada a votar.

"Fui entendendo a importância do voto, que molda muitas partes da sociedade e poderia influenciar também no meu futuro", diz.

Interessada em política, ainda não decidiu quem receberá seu primeiro voto. A religião da família pesa em sua reflexão. "O que é importante na política é escolher alguém que esteja de acordo com os meus princípios", diz a jovem, que cresceu em uma família evangélica.