O estado de São Paulo soma 37 casos de sarampo em 2026, segundo informações da Secretaria Estadual da Saúde. O novo registro é de um homem de 42 anos, não vacinado, morador da capital paulista.

Durante todo o ano de 2025 foram registrados dois casos de sarampo no estado.

O sarampo é uma doença viral contagiosa, transmitida pelo ar, especialmente em ambientes fechados e com grande circulação de pessoas. Os principais sintomas incluem febre alta, tosse, coriza, conjuntivite e manchas avermelhadas na pele, que geralmente surgem entre 7 e 14 dias após a exposição.