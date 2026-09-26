Estado de São Paulo chega a 37 casos de sarampo
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O estado de São Paulo soma 37 casos de sarampo em 2026, segundo informações da Secretaria Estadual da Saúde. O novo registro é de um homem de 42 anos, não vacinado, morador da capital paulista.
Durante todo o ano de 2025 foram registrados dois casos de sarampo no estado.
O sarampo é uma doença viral contagiosa, transmitida pelo ar, especialmente em ambientes fechados e com grande circulação de pessoas. Os principais sintomas incluem febre alta, tosse, coriza, conjuntivite e manchas avermelhadas na pele, que geralmente surgem entre 7 e 14 dias após a exposição.
A transmissão acontece de pessoa a pessoa, por via aérea, ao tossir, espirrar, falar ou respirar.
Dos 37 casos no estado neste ano, 27 pacientes não tinham registro de vacinação contra a doença ou estavam com esquema vacinal incompleto.
A imunização é a principal forma de prevenir o sarampo. A vacina tríplice viral, que protege também contra caxumba e rubéola, está disponível em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde).
Quem deve se vacinar contra o sarampo
- Pessoas de 6 meses a 59 anos de três distritos do município de São Paulo
Do distrito Vila Maria
Jardim Andaraí, Jardim Japão, Vila Maria Alta, Vila Maria Baixa, Conjunto Promorar Vila Maria, Parque Vila Maria, Vila Maria, Parque Novo Mundo.
Do distrito Vila Medeiros
Vila Alegria, Jardim Brasil, Vila Ede, Vila Eleonore, Vila Elisa, Conjunto Promorar Fernão Dias, Jardim Guançã, Jardim Julieta, Vila Medeiros, Vila Munhoz, Jardim Nélia, Parque Novo Mundo, Conjunto Habitacional Jardim Paulistano, Vila Sabrina.
Do distrito Vila Guilherme
Vila Bariri, Carandiru, Jardim Coroa, Chácara Cuoco, Jardim da Divisa, Vila Eleonore, Vila Guilherme, Vila Isolina Mazzei, Vila Isolina, Vila Leonor, Vila Paiva, Vila Pizzoti, Vila Salvador Romeu, Vila Santa Catarina, Jardim Sara, Vila Vessoni.
- Crianças de 6 meses a 11 meses e 29 dias (dose zero)
Dos municípios de São Paulo, São Bernardo do Campo, Guarulhos e Santo André. É um reforço que não substitui as doses previstas no Calendário Nacional de Vacinação.
A dose zero também pode ser indicada para crianças dessa faixa etária que tiveram contato com pessoas com suspeita ou confirmação de sarampo, conforme avaliação das equipes de vigilância.
Esquema vacinal do sarampo
O Ministério da Saúde recomenda duas doses: a primeira aos 12 meses, com a vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), e a segunda aos 15 meses, com a tetraviral (que inclui proteção contra varicela).
Pessoas de 1 a 29 anos devem ter duas doses da tríplice viral, enquanto adultos de 30 a 59 anos devem ter pelo menos uma. Profissionais de saúde precisam comprovar duas doses independentemente da idade.