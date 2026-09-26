Mesmo após a seleção brasileira apresentar um futebol fraco no empate em 1 a 1 contra a modesta equipe da Austrália, voltando a apresentar os mesmos problemas que resultaram na eliminação precoce para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo, o treinador Carlo Ancelotti disse ter enxergado pontos positivos e elogiou seus jogadores após a partida.

"A equipe poderia ter ganhado, tivemos oportunidades. É difícil jogar nesse campo", afirmou o treinador com cara de poucos amigos, em referência ao gramado esburacado do Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, na costa nordeste australiana.

"Faltou um pouco de acerto no último terço do campo, mas a equipe lutou até o final, não queria perder, e não perdeu", acrescentou ele.