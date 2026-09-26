Ancelotti elogia comportamento e prevê mudanças para próximo jogo
| Tempo de leitura: 2 min
Mesmo após a seleção brasileira apresentar um futebol fraco no empate em 1 a 1 contra a modesta equipe da Austrália, voltando a apresentar os mesmos problemas que resultaram na eliminação precoce para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo, o treinador Carlo Ancelotti disse ter enxergado pontos positivos e elogiou seus jogadores após a partida.
"A equipe poderia ter ganhado, tivemos oportunidades. É difícil jogar nesse campo", afirmou o treinador com cara de poucos amigos, em referência ao gramado esburacado do Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, na costa nordeste australiana.
"Faltou um pouco de acerto no último terço do campo, mas a equipe lutou até o final, não queria perder, e não perdeu", acrescentou ele.
Ancelotti disse ainda que a Austrália é uma boa equipe, com um sistema defensivo sólido, e soube dificultar a vida do time brasileiro.
"Acho que a equipe foi resiliente, não queria perder e lutou até a última bola. Acho que, a nível de comportamento, a equipe esteve bem em campo", disse o italiano.
O técnico do Brasil acrescentou que, embora não veja o momento atual como o início de um novo ciclo, mas sim como a continuidade de um processo iniciado no ano passado, a prioridade da comissão técnica agora passa a ser dar minutos a jovens jogadores com potencial, como Endrick e Estêvão.
"Vamos seguir nessa linha e, quando tivermos uma competição oficial, a equipe estará preparada", disse.
A próxima competição oficial prevista para a formação nacional deve ser apenas na Copa América de 2028.
A seleção brasileira volta a enfrentar a Austrália na próxima terça-feira (29), em Brisbane, antes de embarcar para a Índia, onde encara o time da casa pela primeira vez na história, no dia 3 de outubro, em Calcutá.
Ancelotti disse também que, para o próximo compromisso contra os australianos, deve promover algumas mudanças na equipe titular.
"Vamos mudar um pouco, não muito, mas vamos fazer algumas mudanças, para dar minutos a outros jogadores", afirmou o treinador.
Ele deixou em aberta a possibilidade de escalar o time com três homens no meio de campo —nesta sexta-feira, apenas os volantes Bruno Guimarães e Danilo Santos ocuparam o setor, com o time apresentando mais uma vez sérias dificuldades para fazer a ligação com os atacantes Estêvão, Endrick, Vinicius Junior e Raphinha.