Em seu primeiro compromisso desde a eliminação para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, a seleção brasileira voltou a apresentar problemas que já haviam aparecido durante o Mundial e só empatou por 1 a 1 com a esforçada equipe da Austrália.

O time comandado por Carlo Ancelotti mais uma vez sentiu falta de um homem de ligação no meio de campo, com os quatro atacantes - Endrick, Estêvão, Raphinha e Vinicius Junior - muito distantes dos meias Bruno Guimarães e Danilo Santos, resultando em sérias dificuldades para fazer a transição da defesa para o ataque.

Nas laterais, Douglas Santos, pela esquerda, já presente na Copa da América do Norte, e Matheuzinho, pela direita, em sua primeira convocação, praticamente não passaram do meio de campo.