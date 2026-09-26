Deputados federais e senadores aprovaram sucessivos retrocessos ambientais na última legislatura, incluindo flexibilização de leis, restrições à fiscalização e redução de áreas protegidas.

Levantamento do IDS (Instituto Democracia e Sustentabilidade) analisou 66 votações nominais sobre temas de impacto socioambiental realizadas no Congresso Nacional de 2023 a julho de 2026, tanto de projetos de lei como de vetos presidenciais. O instituto mediu o alinhamento dos projetos a benefícios à natureza - e o meio ambiente perdeu em 70% dos casos (46 votações).

O desempenho da Câmara foi relativamente melhor (36% de vitórias ambientais) que o do Senado (18%).