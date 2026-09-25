O ministro da Educação, Leonardo Barchini, disse que o presidente Lula (PT) determinou prioridade para universalizar o Pé-de-Meia em 2027. Vitrine da gestão petista, o programa prevê o pagamento de bolsas e uma poupança para alunos para combater o abandono escolar no ensino médio.

Barchini participou do programa Educação em Debate, uma iniciativa da Folha em parceria com a Fundação Lemann, o Instituto Natura, a Nova Foundation e a Associação Bem Comum. O programa de entrevistas na TV Folha explora as propostas para a educação dos principais candidatos no pleito deste ano.

Apesar de a ideia não constar no plano de governo do presidente, Barchini disse que as equipes econômicas e de educação foram mobilizadas para garantir a ampliação do benefício a todos os estudantes dessa etapa. Hoje, recebem as bolsas apenas aqueles que estão inscritos no CadÚnico, ou seja, vêm de famílias em que a renda mensal é de até meio salário mínimo por pessoa.