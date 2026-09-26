Um homem tunisiano relatou a policiais civis de São Paulo ter sido agredido e tido seu passaporte tomado e não devolvido por compatriotas após se recusar a ajudá-los em um esquema de tráfico internacional de drogas.

Dois suspeitos de agressão e ameaça foram presos. Eles passaram por audiência de custódia nesta sexta-feira (25), e o juiz expediu ofício ao Ministério da Justiça para avaliar a viabilidade de deportação ou expulsão de ambos do território brasileiro.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima procurou o 42º DP (Parque São Lucas), na zona leste de São Paulo, na quinta-feira (24), para relatar a situação de vulnerabilidade em que se encontrava. Como não fala português, um aplicativo de tradução foi usado no atendimento. Ele contou estar no Brasil há três meses, para onde veio com a intenção de trabalhar como ajudante geral em uma lanchonete no bairro da Liberdade, no centro da capital paulista, onde já trabalhavam dois compatriotas.